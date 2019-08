PSG : Neymar obligé de jouer par Paris ? Le bras de fer débute...

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, TFC.

Dimanche prochain, le Paris Saint-Germain recevra Toulouse au Parc des Princes pour son troisième match de la saison en Ligue 1. Et après la défaite à Rennes, il est évident que Thomas Tuchel et son équipe ne devront pas se rater devant des supporters plutôt tendus ces dernières semaines en raison de l'affaire Neymar. Pour cette rencontre face au TFC, l'entraîneur allemand du PSG aurait décidé de faire revenir dans le groupe la star brésilienne, que cela plaise à Neymar ou pas. UOL affirme ce mercredi soir que le staff médical du Paris SG a donné le feu vert pour une reprise définitive et totale de Neymar, lequel s'entraîne désormais collectivement et pendant toute la séance avec ses coéquipiers du PSG.

Le média brésilien précise cependant que si Thomas Tuchel est décidé à réintégrer Neymar dans le groupe, le joueur est lui déterminé à ne plus porter le maillot du Paris Saint-Germain, ce qui pourrait déclencher un bras de fer. Mais c'est Leonardo et Nasser Al-Khelaifi qui décideront finalement ce que doit faire le technicien du PSG avec Neymar, l'idée étant de ne pas provoquer de clash avant la fin du mercato, quitte à se passer de la star jusqu'à ce que le marché des transferts soit fermé. Autrement dit, malgré son désir de faire jouer Neymar, Thomas Tuchel pourrait bien être contraint de se taire et de trouver un motif crédible, ou du moins valable, pour justifier le forfait de celui qu'il appelle familièrement Ney.