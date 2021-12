PSG : Neymar n'est plus le meilleur brésilien d'Europe

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Pendant que Neymar a subi une énième blessure au PSG, après un début de saison décevant, Vinicius Junior réalise des performances tonitruantes avec le Real Madrid. Au Brésil, les comparaisons fusent.

Sur le plan personnel, la première partie de saison de Neymar est presque cauchemardesque. Malgré l’arrivée de son grand ami, Lionel Messi, le numéro 10 du PSG a eu beaucoup de mal à s’épanouir sur le terrain. Auteur de seulement trois petits buts, il n’a peut-être jamais semblé aussi peu influent dans le jeu de son équipe. Point d’orgue de son début de saison raté, sa blessure à la cheville à Saint-Etienne, qui l’éloigne des terrains jusqu’à mi-janvier au moins. Une aubaine pour Mauricio Pochettino, selon certains observateurs. C’est dire. Dans le même temps, un autre Brésilien fait des ravages, au Real Madrid. Vinicius Junior, dribbleur hors pair, a désormais en plus de l’efficacité devant le but. En Liga, il tourne déjà à 10 buts. En Ligue des champions, il en a inscrit 2 et délivré 3 passes décisives. Le Brésil est sous son charme. Certains journalistes lusophones osent même la comparaison avec Neymar.

« L'attaquant brésilien le plus en vue dans le football européen est Vinicius Jr »

Le journaliste Paulo Vinícius Coelho, conquis, tire une conclusion difficilement contestable à l’heure actuelle. « Vinicius Jr joue beaucoup. Pour s'en convaincre, il suffit d'analyser que l'équipe du Real Madrid compte Bale et Hazard, et que malgré cela, il est le titulaire. D'autre part, Neymar, qui a toujours bien commencé ses saisons en Europe, ne vit pas un bon moment. Peut-être que ce moment ne se prolongera pas jusqu'à la fin de la saison. Cependant, aujourd'hui, l'attaquant brésilien le plus en vue dans le football européen est Vinicius Jr », a déclaré le commentateur sur SporTV Selection. Pour son collègue, Roger Flores, Vinicius a déjà acquis sa place de titulaire pour la Coupe du monde 2022. « Même avec le retour de Neymar, il sera dans le onze de départ. » La saison est longue, Neymar voudra sûrement faire mentir les observateurs.