PSG : Neymar n'est plus Dieu, Al-Khelaifi dit amen

Dans : PSG.

Entre Neymar et le PSG, la situation semble désormais claire, car avec l'accord de Nasser Al-Khelaifi et de Leonardo, Thomas Tuchel fait désormais ce qu'il veut.

Les débats autour du choc européen entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ne tarissent pas. Il faut dire que le club de la capitale n’a pas joué le week-end dernier en Ligue 1, son match sur la pelouse de Monaco ayant été reporté à cause des mauvaises conditions climatiques sur le Rocher. Par conséquent, les derniers choix de Thomas Tuchel continuent à faire parler. Et la mise au ban de Neymar au coup d’envoi n’a toujours pas le même son de cloche chez tous les consultants. Pour Mickaël Landreau, cette décision de placer la star brésilienne avec les remplaçants va tout simplement renforcer l’entraîneur allemand au sein du PSG.

« Pour moi, ce choix de Tuchel avec Neymar, c’est tout bénéf. Il y a d’abord l’aspect de la santé. Mais il n’y a pas que ça. L’attitude de Neymar a dérangé Tuchel avant le match face au Real Madrid. Son match n’a pas été bon face à Lille aussi, sans dynamisme. Tuchel montre à tout son groupe que même si tu t’appelles Neymar, tu peux ne pas débuter un match de cette importance-là. Tuchel gagne énormément de temps par rapport à son groupe. Sarabia a été décisif, comme Draxler. Au niveau sportif, c’est tout bénéf pour Tuchel, parce qu’il y a eu le résultat au bout contre le Real Madrid », a lâché, sur le plateau du Canal Football Club, l’ancien gardien du PSG, qui estime donc que Tuchel a enfin pris ses responsabilités à la tête du groupe francilien. Reste à savoir si cela aura bien des répercussions positives sur le Ney et ses coéquipiers… Premiers éléments de réponse face à Nantes, ce mercredi au Parc des Princes.