PSG : Neymar n'est pas un sale gosse, il suffit de lui parler

Le Paris Saint-Germain se retrouve dans une véritable impasse avec Neymar durant ce mercato estival.

L’attaquant de 27 ans veut quitter le club de la capitale, et le PSG est prêt à céder à la demande du Ney en cas d'une offre convenable. Sauf que pour l’instant, le Barça, qui est le seul club intéressé par un transfert de l’international brésilien, n’a pas répondu aux attentes de Paris. Pour lâcher sa star, la formation francilienne réclame 300 millions d’euros ou 180 ME plus deux joueurs de Barcelone. Des conditions refusées par les Blaugrana. Ce qui signifie donc que Neymar est bien parti pour rester au PSG encore une saison de plus. Mais est-ce que le Ney et le club parisien sont prêts à tirer dans le même sens ? Damien Degorre pense que oui.

« Jusqu’ici il n’y a pas eu un dirigeant au PSG qui a vraiment réussi à le gérer. L’année dernière Tuchel s’est retrouvé un peu tout seul à manager un effectif alors qu’il aurait dû recevoir un coup de main de la direction sportive, mais elle n’était pas dans ce rôle-là. Là, Leonardo arrive et trouve une situation conflictuelle, et avait eu des mots très durs à son encontre il y a deux ans. Donc les bases ne sont pas forcément très saines entre les deux et Nasser Al-Khelaifi n’est jamais là. Donc il n’y a personne pour vraiment le manager. Ce n’est pas un sale type, ni un sale gosse, il faut lui expliquer et il comprend ! Je trouve que Neymar a été leader lors de la première partie de saison. Et si pour vous le rendez-vous face à Liverpool (2-1) n’était pas un match important de Ligue des Champions, pour moi ça l’était. Et c’est Neymar, et personne d’autre, qui a porté Paris dans ce match-là », a lancé le journaliste de L'Équipe, qui estime donc que le potentiel départ de Neymar serait une énorme perte pour le PSG.