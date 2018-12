PSG : Neymar n'est pas un robot, Tuchel accusé de s'être planté !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le mois de décembre s’annonce chargé pour le Paris Saint-Germain, qui doit encore disputer six matchs d’ici la trêve hivernale, dont une rencontre décisive en Ligue des Champions. Mais avec quelle équipe ? Difficile à dire pour l’instant, les pépins physiques s’accumulant ces dernières semaines. Dimanche soir à Bordeaux, le PSG a peut-être perdu Angel Di Maria, mais surtout Neymar pour quelques matchs. Ce qui a poussé Thiago Silva à réclamer un plus large turn-over de la part de Thomas Tuchel afin de faire souffler les joueurs les plus sollicités. Pas certain que l’Allemand apprécie que son management soit publiquement remis en cause…

« Les joueurs ne sont pas des machines »

« Il y a des matchs jusqu’au 22 décembre. Il faut se ménager parce que nous ne sommes pas des machines. Il faut reposer quelques joueurs pour revenir plus fort. L’objectif est surtout de se qualifier pour les 8emes de finale de la Ligue des champions. Il faut être prêt à 100% pour se qualifier. Fallait-il ménager Neymar contre Bordeaux ? Je ne sais pas. Il doit passer des examens. C’est important de savoir ce qu’il se passe » a expliqué le capitaine du Paris Saint-Germain, inquiet à une semaine du choc face à l’Etoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions. Et qui espère bien évidemment pouvoir compter sur Neymar et Di Maria pour ce rendez-vous.