PSG : Neymar n’est pas à plaindre, la fin de la Diva à Paris ?

Dans : PSG, Ligue 1.

A son arrivée à Paris, Thomas Tuchel, que l’on disait peu habitué à gérer des stars après ses expériences à Mayence et Dortmund, avait directement opté pour un traitement de faveur envers Neymar. Tout était passé au Brésilien, qui avait le droit à quelques jours de congés supplémentaires, des fêtes d’anniversaire somptueuses entre les matchs, et beaucoup de marque d’affection en public, ce qui avait donné naissance à la fameuse « calinothérapie ». A l’heure où l’attaquant du PSG va faire son retour à la compétition ce samedi face à Strasbourg, Thomas Tuchel a tenu un discours moins doux envers Neymar, à l’occasion de sa conférence de presse. Le début d'un changement de comportement en provenance du PSG ?

« Je compte sur Neymar contre Strasbourg. Je ne veux pas regarder en arrière. Si on écoute ce que son père dit, sa mère dit, Barcelone dit, on va perdre la tête. Il faut regarder devant. Il va retrouver son sourire. La vie pour lui à Paris n'est pas dure », a tout de même rappelé l’entraineur allemand, qui sait qu’avec son contrat, son salaire, ses sponsors et ses deux années où il n’a pas donné ce qu’on attendait de lui au PSG, Neymar n’est pas trop à plaindre.