PSG : Neymar n’a que ce qu’il mérite, Riolo met Leonardo au défi

Dans : PSG, Mercato.

Et encore un long passage à l’infirmerie pour Neymar, de nouveau touché au pied droit.

Cette fois, le Brésilien souffre d’une rupture d’un ligament de la cheville, une blessure qui l’éloignera des terrains pendant au moins six semaines. Après les grands rendez-vous de Ligue des Champions ces deux dernières saisons, le milieu offensif du Paris Saint-Germain va donc manquer un nouvel événement avec la Copa América au Brésil. S’agit-il de malchance ? Pour Daniel Riolo, Neymar est simplement victime de son hygiène de vie.

« Le pas de bol dans les blessures, ce n’est que 20 %. Ça arrive, OK. Mais les blessures c’est aussi lié à qui tu es, à ce que tu fais, à comment va ton corps. Là, on est face à un joueur qui aujourd’hui… 2019 sera une année blanche pour Neymar, craint le consultant de RMC, qui incite le futur directeur sportif à le recadrer. Une année sans football. Comment tu te remets de ça ? Si je suis Leonardo, si quand je parle à Neymar et je lui explique qu’il va devoir s’investir vraiment, son regard fuit ou s’il baisse les yeux, c’est au revoir. S’il y a un "mais", je le vends. » A priori, le dirigeant utilisera une méthode plus douce avec la star du PSG.