PSG : Neymar N°2 derrière Mbappé, il doit changer

Dans : PSG.

A cet instant de la saison, il est évident que Kylian Mbappé est un cran au-dessus de Neymar sous le maillot du PSG. Et pour que cela change, le Brésilien doit changer radicalement.

En signant au Paris Saint-Germain lors du mercato 2017 en échange d’un chèque de 222ME, Neymar Jr voulait très clairement sortir de l’ombre de Lionel Messi afin de concurrencer la star argentine du Barça dans la quête du Ballon d’Or. Deux ans plus tard, non seulement Neymar n’est pas réellement en course pour ce trophée, mais en plus c’est Kylian Mbappé qui semble nettement plus proche du Graal que lui au PSG. Pour expliquer cette grosse déconvenue, les blessures ne suffisant pas, car si Neymar a raté ses deux premières années au sein du club de la capitale, il le doit pour beaucoup à son comportement extra-sportif peu à la hauteur.

Neymar peut-il faire des efforts au PSG ?

A l’aube de l’année 2020, nombreux sont ceux qui se demandent si l’attaquant du Paris SG et de la Seleçao est capable de rectifier durablement le pour redevenir l’incroyable footballeur qu’il est de temps en temps. Pour Dave Apadoo, si Neymar ne fait pas l’effort de changer, alors il va rester dans l’ombre de Kylian Mbappé. « Si je suis rassuré par les efforts actuels de Neymar ? Non, car il a encore eu une blessure avec le Brésil qui lui a coûté six semaines, ça s’accumule. Le problème, ce ne sont pas ses performances quand il est sur le terrain. Ce sont ses nombreuses absences qui sont les conséquences de sa façon de vivre. En gros, ce n’est pas Cristiano Ronaldo, ce n’est pas un bourreau de travail. Il aime les plaisirs de la vie, il a des fragilités. Or, compte tenu de ses fragilités, il faudrait qu’il structure tout car il a déjà 27 ans, Kylian Mbappé est en train de gentiment lui passer devant en termes de palmarès, il se positionne comme un futur Ballon d’Or. Si Neymar ne prend pas conscience de ça, il va passer à côté de la grande carrière qui l’attendait », confie le journaliste de France-Football, qui n’est pas le seul à se demander quel sens Neymar va donner à sa carrière alors que son nom est de nouveau cité du côté du FC Barcelone.