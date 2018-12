PSG : Neymar moins simulateur et plus heureux, Degorre adore

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Intenable face à l’Etoile Rouge de Belgrade, comme cela avait été le cas face à Liverpool, avec à chaque fois un but à la clé, Neymar a porté le PSG en tête d’une poule très relevée.

Mais surtout, le Brésilien a dessiné les contours d’une équipe solidaire, qui s’appuie sur ses individualités pour faire la différence sans oublier le collectif, notamment dans le repli défensif. Une nouveauté qui séduit et rend Neymar encore plus important, et même plus fort que jamais constate Damien Degorre dans L’Equipe.

« Non, Neymar n'a pas changé. Il est juste plus fort, moins simulateur, plus responsabilisé, moins égoïste, plus libre de ses mouvements, moins cantonné sur un côté, plus heureux en somme, mais non, comme il l'avait assuré avant la réception de l'Étoile Rouge (6-1), le 3 octobre, le Brésilien (26 ans) n'a pas changé. Impliqué sur 50 % des buts de son équipe, que ce soit à la finition, à la dernière passe ou à l'avant-dernière, il est dans une forme statistique assez comparable à celle de la saison passée et pourtant il n'a jamais paru aussi indispensable », a souligné le journaliste, persuadé que le véritable patron du PSG est encore et toujours le Brésilien, qui a provoqué l’admiration des joueurs et de l’entraineur de l’Etoile Rouge de Belgrade cette semaine en Ligue des Champions. Cela peut se comprendre.