PSG : Neymar met Paris sur Van de Beek

Dans : PSG.

Donny Van de Beek ferait partie des noms glissés par Neymar dans l’oreille de Leonardo. Le PSG est intéressé mais Manchester United a des exigences.

Neymar, engagé avec le PSG jusqu’en 2026, n’a qu’une idée en tête : remporter la Ligue des champions avec le club de la capitale. Pour atteindre cet objectif, le Brésilien réclame une équipe ultra-compétitive, qui gommerait les points faibles de ces dernières années. Don Balon révèle que Neymar donne quelques idées au directeur sportif, Leonardo. Il a demandé la sentinelle du Real Madrid, Casemiro, sans succès. L’idée Sergio Ramos ne lui plairait pas forcément. Le média espagnol explique en revanche que Neymar adore Donny Van de Beek. Après avoir appris que le FC Barcelone avait récemment recalé le milieu de terrain, la star du PSG a demandé à sa direction de se pencher sur le dossier. Mais si le Néerlandais a vécu une saison cauchemardesque en Premier League, Manchester United reste très gourmand.

Manchester United veut faire une plus-value

Donny Van de Beek ne compte que 36 petites apparitions avec les Red Devils dont 19 seulement en championnat, pour seulement 1 but et 2 passes décisives. Un rendement bien loin de ses performances à l’Ajax. Barré par la concurrence de Bruno Fernandes, il pourrait déjà quitter l’Angleterre. Mais Manchester United veut le vendre 45 ME, alors que le joueur a été acheté 39 ME plus des bonus. Et si le club de Premier League espérait au fond que Donny Van de Beek se relance ? En tous les cas, le PSG ne veut pas payer plus de 35 ME pour s’attacher les services du néerlandais. L’hypothèse d’un prêt avec option d’achat est également peu envisageable. La proposition de Neymar est étudiée mais l’affaire risque d’être difficile à boucler.