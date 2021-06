PSG : Le niveau de Neymar inquiète Pochettino

Dans : PSG.

Régulièrement blessé depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en 2017, Neymar semble payer ses mauvaises habitudes en dehors des terrains. C’est même une certitude selon le journaliste Daniel Riolo, qui confirme les inquiétudes du staff technique du Paris Saint-Germain.

Si l’hypothèse d’un retour à Tottenham est désormais écartée, on n’oublie pas que l’entraîneur Mauricio Pochettino a sans doute envisagé un départ à peine quelques mois après sa nomination au Paris Saint-Germain. Notamment en cause, le fonctionnement au sein du club francilien, son manque de pouvoir dans les décisions importantes, ainsi que le niveau de certains joueurs comme Neymar.

« Le staff s’inquiète de ses performances »

Cette dernière raison peut paraître étonnante. Mais l’information est confirmée par un Daniel Riolo toujours aussi choqué par le manque de professionnalisme du meneur de jeu. « Neymar joue au poker toute la nuit, tout en regardant ses séries brésiliennes à la con, s’est agacé le journaliste dans un entretien accordé à Winamax. S’il était super fort derrière, je m’en foutrais de sa vie privée. Mais là, c’est clairement un handicap pour lui… Cette préparation invincible saccagée, c’est un problème. S’il n’a joué que 50 % des matchs depuis son arrivée au PSG, ce n’est pas un hasard. Il est clairement moins performant qu’avant. »

« En interne, je sais que le staff s’inquiète de ses performances. Neymar est en baisse physique. Il court encore sur le terrain, mais plus de façon intelligente malheureusement… Ce qu’il fait à côté du foot, son décalage, ça a une influence. Dans le foot moderne, ça n’existe plus trop les mecs qui ne sont pas sérieux à côté. Ils ne sont plus réguliers et bons sur toute une saison », a expliqué Daniel Riolo, qui prédit déjà une prochaine saison tout aussi irrégulière de la part du Brésilien, pourtant très en vue avec sa sélection pendant la Copa América.