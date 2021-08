PSG : Neymar - Messi, Mbappé sent ce grand danger

Dans : PSG.

Pour une fois depuis le début de l’été, le dossier Kylian Mbappé est passé au second plan au Paris SG. La signature imminente de Lionel Messi pourrait ne pas être suffisante pour éviter que l'attaquant français parte au Real Madrid, car il est conscient que Neymar et Messi vont lui faire de l'ombre.

Les dirigeants parisiens sont sur le point de faire signer Lionel Messi, qui ne sera pas prolongé par le FC Barcelone, le club catalan ayant décidé de stopper définitivement les discussions faute d’un accord économique viable. L’Argentin, qui fait rêver Nasser Al-Khelaïfi depuis 10 ans, est plus proche que jamais de rejoindre le PSG, et les discussions se finalisent même. Un dossier qui occupe donc les esprits, même si le rapprochement a été fait avec le champion du monde français. L’arrivée de Messi au Paris Saint-Germain pourrait-elle faciliter un transfert de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, histoire de faire la place et d’effectuer même une opération intéressante sur le plan financier ?

Pochettino dément fermement, mais...

Mauricio Pochettino a bien fait comprendre que ce n’était pas du tout le cas, ce vendredi en conférence de presse. Pour l’entraineur parisien, les deux cas ne sont pas liés. Une théorie que confirme Mohamed Bouhafsi, l’informateur numéro 1 de RMC qui, bien qu’il ait fini son contrat lui aussi avec la radio sportive, continue de distiller des infos précieuses sur le mercato, sa grande spécialité. Dans un live sur Twitch auprès du désormais célèbre Fabrizio Romano, le journaliste a confirmé que la tendance n’était pas à une prolongation pour Kylian Mbappé. L’attaquant parisien ne compte pas signer de nouveau contrat, et cela ne va clairement pas dans le bon sens.

« Les cas Messi et Mbappé sont séparés. Il n’y a pas d’accord avec Mbappé et le joueur ne veut discuter qu’avec Nasser Al-Khelaifi. Aujourd’hui Mbappé ne veut pas prolonger avec le PSG. Il est très difficile de parler du cas Mbappé, au PSG on nous répète qu’il y a aujourd’hui aucun contact avec le Real Madrid pour Mbappé. Le club a beaucoup de problèmes avec Mbappé pour le prolonger et si tu dois faire Lionel Messi, tu n’hésites pas ! Pour Messi, le PSG représente le meilleur projet en Europe ! Si vous avez Messi, Neymar et Mbappé dans votre équipe, vous avez fini le jeu ! C’est trop fort », a prévenu Mohamed Bouhafsi, pour qui les dirigeants du Paris SG réaliseraient un véritable rêve en faisant venir une autre superstar mondiale, après Neymar, tout en ayant toujours Mbappé dans leurs rangs pour encore une année.

Leo Messi jugará esta temporada en el PSG. El acuerdo es total entre ambas partes y el argentino aterrizará pronto en la capital francesa.



Mbappé está más fuera que nunca del conjunto parisino y su salida en agosto es una realidad. — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) August 6, 2021

Mais rien n'est encore fait, car il faut encore que cette situation se concrétise sur le terrain. Très heureux avec le sourire aux lèvres lors de son retour à l’entrainement au Camp des Loges cette semaine, Kylian Mbappé ne s’attendait probablement pas à partager l’affiche avec Lionel Messi en plus de Neymar cette saison. Selon Andres Onrubia, insider au sein du média espagnol AS, cette arrivée soudaine de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football va provoquer une terrible réaction chez le Français. Il y est clairement pour lui question d’un départ, et ce dès le mois d’août.

Mbappé craint cette concurrence XXL

Pour le journaliste, au niveau financier, le PSG ne pourra plus se permettre de dire non à une offre de transfert, et Mbappé estime que le moment est venu pour lui de quitter Paris si Messi signe un contrat longue durée. Le Français semble de toute façon déjà avoir pris sa décision, et il restait simplement à savoir s'il allait honorer ou non sa dernière année de conrtrat. Car les dirigeants franciliens l’ont bien noté, ni les signatures de Sergio Ramos, Donnarumma, Hakimi ou Wijnaldum ne l’ont incité à étudier une prolongation de contrat, ce n’est donc pas celle de Messi qui risque de le convaincre. Les prochaines semaines seront décisives concernant l'avenir parisien de Kylian Mbappé, car désormais Nasser Al-Khelaifi et Leonardo ont un atout majeur dans les mains, le Qatar étant bien conscient que l'impact de Lionel Messi en matière de marketing étant supérieur à celui du joueur français. Du côté de Doha, cela est une chose important dans le cadre de sa gestion du prochain Mondial et de l'image que le pays veut donner sur la planète.