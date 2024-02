Le PSG ment, ça négocie fort sur le buzzer

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG se veut prudent avant la dernière journée du mercato. Mais cela cache une énorme agitations et plusieurs opérations sont envisagées par Luis Campos et les dirigeants parisiens.

A l’OL, à l’OM et au PSG, la dernière journée du mercato sera active. Paris était parti fort au mercato avec les recrutements de Lucas Beraldo et celui de Gabriel Moscardo. Mais le Brésilien inquiète sur les premiers matchs, et l’Argentin est blessé et ne viendra finalement que cet été. Pas de quoi changer le visage du Paris SG en vue des matchs couperets de Ligue des Champions. Ce qui a le don de faire tiquer les supporters, pour qui le champion de France aurait pu mettre la main à la poche pour se renforcer, notamment en défense. Et pourtant, depuis Doha où ils étaient réunis jusqu’à ce mercredi, les dirigeants parisiens nient toute opération en vue lors de ce dernier jour du mercato.

Luis Enrique rêve de deux recrues

Mais cela ne trompe pas L’Equipe, pour qui ce sont simplement de fausses indications pour mieux travailler dans le calme malgré l’agitation. En effet, obtenir une recrue en défense reste une possibilité, et surtout, Luis Enrique aimerait aussi avoir un milieu de terrain supplémentaire. Deux dossiers qu’il faudra vite boucler bien évidemment, même si pour le moment, le PSG a réussi à garder ses pistes secrètes. Le club de la capitale est donc considéré comme « à l’affût » et le retour à Paris de Luis Campos pour pouvoir diriger les opérations n’est pas anodin.

Le dirigeant portugais va avoir du grain à moudre d’autant qu’il doit gérer le départ d’Hugo Ekitike, qui n’est toujours pas bouclé malgré l’intérêt de l’Eintracht Francfort pour un deal qui tourne entre 25 et 30 millions d’euros, par le biais de l’option d’achat d’un prêt de six mois. Un départ de l’attaquant français est à boucler, sans quoi cela signifierait une saison totalement blanche pour l’ancien du Stade de Reims, et une nette perte de valeur marchande pour un joueur qui ne fait déjà plus rêver grand monde.

Plusieurs opérations à boucler donc, même si les suiveurs du PSG vont surtout regarder si un nouveau joueur arrivé à deux semaines de la confrontation face à la Real Sociedad, alors que le niveau affiché face à Brest n’a pas forcément emballé.