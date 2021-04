PSG : Neymar, Mbappé... Pochettino a un métier si facile

Dans : PSG.

A tort ou à raison, le PSG a souvent été catalogué comme une équipe difficile à gérer en raison des egos de ses stars.

Unai Emery ou encore Thomas Tuchel ont terminé leur aventure à Paris lessivés, et la gestion des stars comme Neymar ou Kylian Mbappé a régulièrement été mise en avant. Depuis le début du mois de janvier, c’est Mauricio Pochettino qui est aux manettes et pour l’instant, l’Argentin ne semble pas éprouver de grosses difficultés dans ce domaine. Dans une interview accordée au Guardian, Mauricio Pochettino a au contraire salué le comportement irréprochable de Neymar et de Kylian Mbappé, deux éléments faciles à gérer dans un vestiaire selon l’ancien manager de Tottenham.

« Vos collègues en France me demandent comment est Neymar ? Est-il difficile à gérer ? Je dis que c'est très simple parce qu'il n'y a rien de spécial à faire. Il est très naturel. Il comprend quand tu tentes de donner une instruction ou un conseil. C'est comme pour Mbappé. Peut-être que de l'extérieur, tu peux croire qu'ils sont différents parce qu'ils sont de grosses stars et qu'ils sont très influents dans le monde du football mais ils sont très humbles, ils aiment travailler, ils aiment le football. C'est le plus important et c'est pour ça que c'est si simple de les gérer » a assuré Mauricio Pochettino, avant de poursuivre sur la star tricolore du PSG. « Kylian aime le football, il aime parler de football. Il se renseigne au sujet du football anglais – la mentalité et la culture. Mais aussi sur l’Espagne et l’Argentine. Il regarde tous les jours des matches anglais, français, italiens ou allemands. Il n’a que 22 ans mais il est très mature, confiant en ses qualités et ouvert ». Des révélations qui prouvent que ce n’est peut-être finalement pas si difficile de manager Neymar et Kylian Mbappé.