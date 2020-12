PSG : Neymar-Mbappé, pas de clash avec Pochettino

Dans : PSG.

Neymar et Mbappé vont découvrir à partir du 3 janvier les méthodes de travail de Mauricio Pochettino, mais cela ne change rien pour les deux stars.

Depuis l’annonce du limogeage brutal de Thomas Tuchel, malgré les mots courtois de Nasser Al-Khelaifi dans le communiqué annonçant cette rupture, on se demande comment Neymar et Kylian Mbappé vont réagir à la venue imminente de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain. Du côté du Parc des Princes et du Camp des Loges, c’est surtout la capacité d’adaptation des deux stars du PSG à la méthode Pochettino qui interroge, l’entraîneur argentin réclamant un gros travail physique à ses joueurs et une implication totale, ce qui n’était pas le réellement le cas de Thomas Tuchel. Tandis que Leonardo négocie les prolongations du contrat de Neymar et Mbappé, il serait dommage que tout capote à cause de ce changement d’entraîneur à l’entame d’une année 2021 où Paris devra défendre la totalité de ses trophées nationaux, tout en postulant à une victoire en Ligue des champions.

Neymar et Mbappé joueront le jeu avec Pochettino

Mais pour Benjamin Stambouli, il n’y a aucun doute que le Brésilien et le champion du monde du Paris Saint-Germain s’adapteront aux exigences de Mauricio Pochettino si cela va dans le sens qu’ils souhaitent. Car pour Neymar et Kylian Mbappé, il n’y a qu’une seule obsession. « Ce que veulent Neymar et Mbappé, c’est gagner. Mbappé, s’il n’avait que du talent, il n’aurait fait qu’un an. Ce sont des compétiteurs de haut niveau donc si on les persuade que la victoire passe par l’effort, ils le feront. En tant qu’ancien joueur, Pochettino a la capacité de faire passer son message. Et il y est déjà arrivé. On ne le mesure pas en France mais Harry Kane est une super star en Angleterre. Et il a été l’un de ses relais », rappelle, dans L’Equipe, l’ancien joueur du PSG. Le deal va donc être clair, si les changements techniques et tactiques de Mauricio Pochettino font gagner encore plus le club de la capitale, alors les deux vedettes parisiennes n’auront rien à dire. Seule la victoire est belle, et l'ancien coach de Tottenham le sait bien.