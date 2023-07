PSG ‍: Neymar, Luis Enrique va l'attendre longtemps

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Revenu à Paris pour la reprise fixée par le club, Neymar n'est pas opérationnel après les tests passés ce lundi. Le PSG peut encore attendre un bout de temps avant son retour à la compétition.

Après sa pause prise pour retrouver le Brésil l’espace de quelques jours, Neymar était bien au rendez-vous fixé par le Paris SG pour la reprise de l’entrainement. C’est le terme officiel pour ce qui est en réalité un premier rendez-vous de la saison. Les joueurs se seront rendus au nouveau centre d’entrainement de Poissy afin de faire le point sur leur état de forme, mais Neymar a lui pu passer ses tests à l’hôpital américain de Neuilly. Il faut dire que le Brésilien exige une attention particulière, lui qui sort d’une grosse blessure à la cheville contractée en février dernier, et a ensuite pris la décision de se faire opérer pour essayer de se défaire totalement de ce problème récurrent. Par le passé avec le PSG ou bien à la dernière Coupe du monde avec le Brésil, il avait été handicapé par ses chevilles fragilisées, et espère désormais mettre tous ces pépins derrière lui.

Des examens guère enthousiasmants

C’est aussi le souhait du club de la capitale, qui a décidé de prendre son temps dans ce dossier. Il faut dire que le Paris SG n’est pas pressé, les chances de pouvoir réellement vendre Neymar sont extrêmement tenues étant donnés son contrat actuel et ses soucis physiques. Même la volonté de l’Emir du Qatar de se défaire d’un joueur qui se moque un peu de son club à ses yeux, n’y changera rien. Résultat, il faut une nouvelle fois croire en la rédemption de l’ancien barcelonais, et sa capacité à retrouver son meilleur niveau.

Pour cela, il va falloir se montrer patient, car son retour à la compétition est encore lointain. En effet, L’Equipe révèle que les tests passés ce lundi n’ont pas vraiment eu des résultats satisfaisants. S’il n’y a pas d’accroc majeur, un retour à la compétition est jugé encore compliqué, ce qui écarte d’ores et déjà sa présence pour la reprise, et probablement pour tout le mois d’août. Une période pas forcément cruciale, même si cela aurait permis au « Ney » de s’intégrer au groupe et de se fondre dans le système que Luis Enrique compte mettre en place. Même sa présence lors de prochains entrainements n’assurera pas un retour rapide du Brésilien, qui devait au départ être absent pour trois ou quatre mois, et sera en réalité surement absent plus de six mois.