PSG : Neymar le fêtard est de retour, ça fait scandale

Par Mehdi Lunay

Sa tristesse après l'élimination face à la Croatie en quarts de finale avait ému tout le Brésil mais Neymar n'a pas su conserver ce capital sympathie très longtemps. Le joueur du PSG a été surpris organisant une fête juste après son retour du Qatar.

Martyr de tout le peuple brésilien après la cruelle élimination de la Seleçao au Qatar, Neymar redevient en quelques jours le vilain petit canard local. On ne savait pas comment le joueur du PSG allait agir après avoir quitté la pelouse qatarienne en pleurs, après avoir annoncé être « psychologiquement détruit ». Sportivement, on le saura début 2023 pour la reprise au Paris Saint-Germain et le huitième de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich. Mais, au niveau du mental, les journaux brésiliens ont donné un début de réponse et cela n'est pas très flatteur pour l'image de Neymar.

Neymar à la fête trois jours après le fiasco croate

Le Folha do Sao Paulo en a fait ses gros titres : Neymar organisait une grande fête dans la propriété pauliste de sa sœur pendant toute la nuit de dimanche 11 à lundi 12 décembre dernier. Un timing pile dans la foulée de l'élimination survenue le vendredi 9 et du voyage en avion depuis Doha. Ce rendez-vous réunissait le gratin des personnalités brésiliennes, des influenceurs, des artistes comme le célèbre chanteur local Joao Gomes. Le joueur de Manchester United Antony était aussi présent. Neymar avait tout mis en œuvre pour qu'aucune image ne fuite, en vain.

Alguns jogadores da Seleção Brasileira já voltaram ao Brasil e fizeram uma festa na casa da família de Neymar, em São Paulo.



🗞 | 🎥 @gossipdodia pic.twitter.com/XMJHNXlziH — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) December 13, 2022

La presse a réussi à s'en mêler d'autant que certains invités ont affiché sans le vouloir le joueur du PSG dans leurs messages sur les réseaux. Une insouciance qui tranche avec la détresse du joueur après le quart de finale et qui a mis en rogne une partie de l'opinion brésilienne. L'ancien joueur Neto les rejoint et n'y va pas de main morte avec la star du PSG. « Tout le monde a le droit d'organiser des fêtes, mais s'ils sont détruits psychologiquement, ils ne seront pas là pour beaucoup de fêtes… Neymar doit respecter le peuple brésilien. Est-ce que quelqu'un a vu Cristiano Ronaldo faire quelque chose après avoir été éliminé ? Quelqu'un a-t-il vu Kevin De Bruyne ? Ce que nous avons vu en Coupe du monde a été une honte », a t-il lâché.

Em 2023, a maior contribuição de Neymar para a seleção é ficar longe. Veja mais no UOL. Acesse: https://t.co/Nnivg2JJIl — Francisco Junior. (@francisco_jrRN) December 17, 2022

L'ancien joueur des Corinthians Walter Casagrande Junior a même été plus loin. Pour lui, c'est la preuve que Neymar ne doit plus revenir en équipe du Brésil. « Ce n'est pas possible qu'il y ait encore des gens qui pensent que Neymar peut aider dans le processus de reconstruction de la Seleçao. Sa véritable aide serait de rester à l'écart des jeunes footballeurs brésiliens pour ne pas les contaminer avec ses idées et son comportement », a t-il indiqué sur le média UOL. Il confirme ainsi la menace qui plane sur la place de Neymar au sein de la Seleçao à l'avenir.