PSG : Neymar le boulet à 222ME, c'est fini !

Neymar Jr a souvent eu les oreilles qui sifflaient depuis qu'il a rejoint le PSG au mercato 2017 en provenance du FC Barcelone. Mais le joueur brésilien semble faire bouger les lignes, notamment après son interview dans FF.

Au lendemain du dernier jours du mercato, et après un été passé à parler de son retour éventuel au Barça et de ses soucis avec une jeune brésilienne, Neymar paraissait être lancé pour une saison délicate au Paris Saint-Germain. Et cela sans même parler de sa blessure. Mais l’attaquant semble avoir décidé de faire profil bas, laissant parler son talent sur les pelouses de Ligue 1 et de Ligue des champions plutôt qu’extra-sportivement. Et les propos que Neymar a tenus dans France-Football ont contribué un peu plus à redorer l’image de la star du PSG, au point même que ceux qui le critiquaient souvent durement commencent à rectifier le tir. C’est notamment le cas de Christophe Dugarry, lequel admet qu’il apprécie ce changement de style de Neymar et que cela est une formidable nouvelle pour le Paris SG et pour le football en général.

« Le changement d’attitude de Neymar ? Il a peut-être la peur, la peur d’être constamment critiqué. De se sentir plus fort que les critiques. Il en a peut-être marre de voir, que même en sélection, son équipe était capable de gagner sans lui, que ce n’était pas forcément facile de retourner au Barça. Il dit tout le temps qu’il aime le football, peut-être qu’il y a une prise de conscience qu’avec lui, le PSG est un prétendant solide à la Ligue des Champions. Avec Mbappé, il a trouvé un copain à Paris, il peut échanger avec lui, comme c’était le cas avec Messi au Barça. Ce Neymar-là va me redonner goût au football. J’ai hâte comme un gosse de voir jouer à nouveau le Paris Saint-Germain, qui m’agaçait profondément ces derniers mois », a confié le champion du monde 1998, convaincu que Neymar peut réellement changer et redevenir enfin le joueur XXL qu’il devrait être s’il se consacrait uniquement à son sport.