PSG : Neymar largue Bruna Marquezine, il est célibataire

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis la Coupe du monde chaotique qu’il a vécue, Neymar a clamé et démontré son envie de se concentrer sur son jeu et ses performances, et rêve que l’on ne parle plus de lui que pour ça.

Néanmoins, un événement personnel de taille va forcément mettre le Brésilien au premier plan. En effet, Bruna Marquezine a révélé aux médias de son pays que sa relation avec Neymar était désormais terminée. L’active de 23 ans et le footballeur de 26 ans formaient l’un des couples les plus suivis au Brésil, et forcément par la presse people. Ils s’étaient séparés à plusieurs reprises avant de se remettre ensemble il y a plusieurs mois. Aperçus en tourtereaux à la Fashion Week, au match du PSG contre Lyon, ou à Disneyland récemment, le couple s’est séparé à l’initiative du joueur du Paris Saint-Germain.

« Oui, nous avons rompu. C'est une décision qui venait de lui. Nous avons toujours beaucoup de respect et d’amour l’un pour l’autre », a fait savoir Bruna Marquezine, qui laisse donc Neymar en célibataire à Paris. Pour le moment… De son côté, l'actrice a tenu à démonter la rumeur, faisant état d'une séparation liée à des divergences politiques, à l'heure où le pays est partagé au coeur des élections présidentielles.