PSG : Neymar lâche une confidence très intime

Dans : PSG, Ligue 1.

Comme la saison dernière à pareille époque, Neymar est actuellement blessé, le Brésilien souffrant du cinquième métatarsien du pied droit. Out depuis le 23 janvier dernier, l’ancienne star du FC Barcelone ne sera pas de retour avant début avril. Une situation difficile à encaisser pour le joueur, qui a avoué dans une interview accordée à TV Globo qu’il vivait très mal cette blessure. Avec un moral en berne, ce qu’il n’avait pas connu la saison dernière après son opération au pied.

« C’était plus compliqué. La première fois que je me suis blessé, je me suis dit : « Je vais me faire opérer, il faut résoudre ça au plus vite ». Je n’étais pas triste. Cette fois, j’ai eu plus de mal à digérer. J’ai passé deux jours à pleurer chez moi » a confié le n°10 du Paris Saint-Germain, visiblement très atteint par cette nouvelle blessure qui l’empêche d’aider le club de la capitale à remplir ses objectifs, notamment en Ligue des Champions. Il doit néanmoins être rassuré de voir que même sans lui, la troupe de Thomas Tuchel est parvenue à disposer de Manchester United sans forcer plus que cela à Old Trafford, la semaine dernière (0-2).