PSG : Neymar l'avoue, il ne s'attendait pas à ça en arrivant à Paris

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Questionné sur sa première partie de saison sous le maillot du Paris Saint-Germain, Neymar s'est montré étonné par ses propres statistiques offensives.

Débarqué l'été dernier dans la peau du joueur le plus cher de l'histoire du football, suite à son transfert de 222 millions d'euros en provenance du FC Barcelone, Neymar n'a pas déçu. Que ce soit sur le sol français ou en Ligue des Champions, l'attaquant de 25 ans a parfaitement répondu aux attentes placées en lui. Auteur de 26 buts en 25 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l’international brésilien réalise donc des débuts tonitruants au sein du club de la capitale française. Ce qui l'étonne presque...

« Je ne m'attendais pas à de telles statistiques pour mes débuts avec Paris. Mais je suis là pour aider l'équipe, mes coéquipiers, et tenter de faire mieux chaque jour et lors de chaque match. C'est cela le plus important. C’est la première fois que je marque autant de buts en si peu de temps, mais je veux faire plus encore. Marquer plus de buts, mieux jouer et j'espère que cela va se poursuivre. Ce n'est pas un objectif d'être LE joueur de l'équipe, le gars qui fait le plus de passes ou qui marque le plus. Moi je joue mon football, je fais ce que je sais faire, je cherche à créer du jeu, à marquer des buts et offrir des passes décisives. Avec Cavani, Mbappé, ou encore Di Maria, on peut s’appuyer sur plusieurs joueurs décisifs. Mais notre équipe ne dépend pas que de ses trois attaquants. Le ballon doit nous arriver de la meilleure manière pour marquer des buts. S’il n’y avait pas les milieux, les défenseurs, ce serait impossible ! Entrer dans l'histoire du club c'est très important pour un joueur. Je suis venu ici pour entrer dans l'histoire et faire progresser le PSG », a avoué, sur le site de son club, Neymar, qui refuse donc d'endosser le rôle d'atout offensif numéro un de Paris, où Cavani et Mbappé lui font un peu d'ombre, ce qui permet ainsi au PSG d'avoir aujourd'hui l’une des meilleures attaques du Monde.