PSG : Neymar l'assure, c'est dur de gagner la L1

Dans : PSG, Ligue 1.

Souvent, il a été reproché à la Ligue 1 d’être trop faible pour le Paris Saint-Germain et pour ses stars telles que Kylian Mbappé ou encore Neymar.

Le nouveau titre de champion du club de la capitale, sans aucune difficulté, en atteste. Mais pour la star brésilienne, qui s’exprime rarement sur le championnat de France, le niveau de la L1 n’est pas si faible que cela. En effet, dans une très courte vidéo pour la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain, l’ancienne star du Barça s’est exprimé sur le niveau global des équipes de Ligue 1.

« C’est un championnat difficile mais nous avons réussi à le rendre facile. Nous avons réussi à le gagner avant son terme. Je pense qu’il faut reconnaître les efforts de toute l’équipe. Nous sommes très heureux de cela. Avoir une mentalité de gagnant, de champion, je pense que cela fait que le club de plus en plus triomphant. Toujours vaincre, toujours gagner et aller chercher les titres que Paris mérite » a expliqué le joueur, pour qui la Ligue 1 n’est pas si faible que cela. Le directeur général de la LFP Didier Quillot appréciera sans doute cette belle publicité du meilleur joueur du championnat…