Neymar, Messi et Mbappé, le PSG va en virer 2 sur 3

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En alignant Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé dans son onze de départ, le Paris Saint-Germain a fait le bonheur de son service marketing. Mais sportivement, le trio de stars n'a pas vraiment réussi à porter le PSG plus haut sur la scène européenne. Au Qatar, on semble avoir décidé que la fête était finie et que des mesures devaient être prises.

En recrutant Neymar et Kylian Mbappé lors d’un mercato estival 2017 désormais légendaire, le Paris Saint-Germain avait frappé fort, au point de faire tousser de nombreux clubs européens, sidérés que le Qatar puisse investir autant sur le marché des transferts. Avec deux des stars mondiales du football, le club de la capitale provoquait déjà un énorme engouement sur le plan du marketing, mais ce n’était rien avec l’ouragan déclenché par la signature de Lionel Messi en 2021, le septuple Ballon d’Or n’ayant pas été prolongé par le FC Barcelone. Cette fois, les maillots du PSG se sont vendus par millions, et la marque est devenue mondiale, les stars des autres sports et du show-business s’affichant régulièrement sous les couleurs parisiennes. Oui, mais voilà, sur le plan sportif, le trio Messi-Neymar-Mbappé ne fonctionne pas aussi bien qu’on pouvait le penser. Chacun y va de son analyse, mais entre un Kylian Mbappé surmotivé, un Neymar qui a plus de bas que de hauts et un Lionel Messi qui a gagné le Mondial 2022 et n’est plus réellement motivé, cela coince.

Mbappé aux commandes du PSG, c'est acté

Christophe Galtier ne l’a jamais dit frontalement, mais il n’a jamais trouvé la méthode pour que les trois stars du football réussissent à donner 100% lorsqu’ils sont associés. Et tandis que Neymar a encore quatre ans de contrat, Lionel Messi arrive lui à la fin de son engagement, même si des rumeurs affirment que le clan de la Pulga négocie avec le Qatar pour une prolongation. A en croire RMC, toujours aussi convaincus que Kylian Mbappé est l’avenir du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos auraient décidé que l’épisode 2 de la révolution promise l’an dernier va se concrétiser après la fin de l’actuelle saison avec le départ, si possible, de Neymar et Lionel Messi afin de faire de la place pour des joueurs compatibles avec le jeu axé sur Mbappé.

Lionel Messi et Neymar sur le départ ?

Même si rien n’est acté, Fabrice Hawkins, citant des sources internes au PSG, affirme que les choses vont de décanter. « Au club, certains pensent à disloquer la MNM. Une certitude: Kylian Mbappé sera toujours au centre du projet. Il faudra donc prêter attention aux situations de Neymar et Lionel Messi, dont la prolongation est actuellement discutée. Aucune décision ne sera prise à la hâte. La suite de la saison conditionnera les choix futurs », explique le journaliste, qui ne veut toutefois pas prendre le risque de dire à 100% que cette décision de dynamiter le trio des stars est définitivement actée par l’Emir du Qatar, décideur final concernant les trois joueurs. Cependant, Tamim ben Hamad Al Thani était mardi dernier au Parc des Princes pour le match PSG-Bayern, et malgré sa puissance politique, ce dernier n'est probablement pas insensible au fait que le fair-play financier ne permet plus n'importe quelle dinguerie. Que les touristes qui fréquentent le stade du club de la capitale en profitent, le show Neymar-Messi-Mbappé est probablement bientôt terminé en Ligue 1.