PSG : Neymar intransférable, l'Emir a tranché !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Dimanche soir, L'Equipe a déclenché un tsunami en affirmant que le Paris Saint-Germain ne s'opposera pas à une offre colossale pour acheter, dès ce mercato, Neymar, si un club y met les moyens. Mais dans la foulée de cette annonce, de gros doutes sont apparus sur la réelle volonté du PSG de céder la star brésilienne, même si Neymar Jr traverse des heures délicates actuellement. Et Saber Desfarges, journaliste sur RMC Sport, a même clairement fait savoir que l'attaquant brésilien était considéré comme intransférable du côté de Doha.

Car même si Neymar s'est récemment entretenu avec Leonardo, en lui confiant ses doutes par rapport au projet parisien, les deux hommes n'ont pas du tout parlé mercato. Et c'est logique puisque du côté du Qatar, on ne veut pas du tout en entendre parler. « Oui, Neymar doute de son avenir à Paris. Il s'interroge, notamment, sur le fonctionnement du club. Des doutes partagés à ses proches et à Leonardo, avec qui il s'est entretenu. La direction du PSG déclare Neymar intransférable cet été », précise le journaliste, qui prend donc totalement le contrepied de L'Equipe sur l'épineux cas Neymar. Alors manoeuvre du clan Neymar pour réellement partir cet été ou juste pour avoir plus facilement une prolongation et une hausse de salaire...l'avenir nous le dira.