PSG : Neymar glisse un conseil mercato à 130 ME au Paris SG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Cet été, le mercato promet d’être mouvementé au Paris Saint-Germain. Et pour cause, les dirigeants franciliens vont devoir s’activer, notamment pour recruter un milieu de terrain supplémentaire capable de remplacer numériquement Adrien Rabiot. Dans le secteur offensif, c’est plus flou et d’éventuelles arrivées semblent conditionnées au départ ou non d’Edinson Cavani, dont le contrat expire en juin 2020. Pour le remplacer, Neymar a en tout cas déjà fait son choix, à en croire les informations obtenues par le média espagnol Sport.

Effectivement, le n°10 du PSG pousserait en interne pour le recrutement de son ami Philippe Coutinho, qui peine à s’imposer au FC Barcelone. En concurrence avec Ousmane Dembélé en Catalogne, l’ancien joueur de Liverpool pourrait être tenté par une arrivée au PSG, où il formerait assurément un duo d’attaque explosif aux côtés de Kylian Mbappé et de Neymar. Reste que pour s’attacher les services de Philippe Coutinho, le Paris Saint-Germain devra lâcher un chèque XXL, le prix du joueur étant estimé à environ 130 ME sur le marché des transferts selon le quotidien. De plus, la concurrence risque d’être rude dans ce dossier, le natif de Rio ayant notamment la cote en Premier League après son passage remarqué à Liverpool…