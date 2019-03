PSG : Neymar fait des miracles, il balance un scoop à l'OM

Dans : PSG, Ligue 1.

Victime d'une fissure du cinquième métatarsien le 23 janvier dernier, Neymar récupère plus vite que prévu.

En effet, le Brésilien devait faire son retour sur les terrains mi-avril, mais ce dernier fait des miracles et il se pourrait bien qu’il effectue son come-back sur les pelouses de Ligue 1 dans deux à trois semaines. C’est ce que le n°10 du Paris Saint-Germain a en tout cas confié à Andoni Zubizarreta dans les couloirs du Parc des Princes, avant la rencontre entre Marseille et le champion de France en titre dimanche soir. Une scène captée par les caméras de Canal Plus...

« La semaine prochaine je reprends l'entraînement. Et dans deux semaines je reviens avec le groupe, j’ai déjà fait les examens » a ainsi confié Neymar à son ancien directeur sportif du FC Barcelone, désormais en poste à Marseille. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, même si le club de la capitale n’a évidemment plus de grand objectif cette saison depuis l’élimination dès les 8es de finale de la Ligue des Champions contre Manchester United. Cela n’en reste pas moins une bonne nouvelle, notamment dans l’optique de la victoire en Coupe de France, une compétition où le PSG devra peut-être se défaire de Lyon, un adversaire qui ne lui réussit pas toujours ces dernières années.