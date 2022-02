PSG : Neymar face au Real, fin du suspense

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

A désormais moins de deux semaine du choc entre le PSG et le Real Madrid, Neymar se rapproche d’un retour.

Toutefois, le Brésilien n’a pas encore un objectif précis en tête, et risque d’être de toute façon très juste physiquement pour peser sur la rencontre face au géant espagnol. Mais les bonnes nouvelles se sont enchainées ces derniers jours, même si cela n’empêche pas le meneur de jeu du Paris SG d’être en retard sur le plan prévu, puisque son retour était espéré pour la fin janvier dans un premier temps. Ce lundi, il a passé des examens rassurants sur le plan médical, et le contrôle effectué a permis de confirmer la bonne voie que prenait sa rééducation physique. Cette semaine, il a donc pu prendre part à un échauffement avec les joueurs et recourir, tout en conservant un programme individualisé.

Neymar au moins sur le banc contre le Real

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Son retour dans le groupe pour l’entrainement interviendra probablement la semaine prochaine, même s’il est encore difficile de savoir si Neymar aura au moins un match dans les jambes avant le match face au Real le 15 février prochain. Selon L’Equipe, le PSG demeure néanmoins confiant et estime que le timing est jouable, et le simple fait de voir Neymar sur le banc de touche au moment où la Ligue des Champions reprendra ses droits pourrait aussi booster le moral de ses coéquipiers. En revanche, malgré de gros efforts, le pessimisme règne concernant Sergio Ramos et ses mollets qui le font toujours souffrir. Pour le moment, le PSG n’a prévu aucune date pour le retour du défenseur espagnol, ce qui ne présage rien de bon et rappellera surtout ce début de saison totalement zappé par l’ancien du Real Madrid.