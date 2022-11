PSG : Neymar explose Mbappé, le Qatar est à ses pieds

La Coupe du monde va débuter. Et Neymar sera incontestablement son plus grand ambassadeur. Le Qatar a mis le Brésilien en vedette absolument partout dans l'Emirat.

La Ligue des Champions bat encore son plein, mais c’est la Coupe du monde qui arrive désormais dans moins de trois semaines. Le rendez-vous est donné au Qatar, qui a obtenu l’organisation du Mondial dès 2010. Pour ce faire, l’Emirat a toujours mis le paquet à tous les niveaux, arrosant largement des stars du football de l’époque comme Zinedine Zidane pour appuyer la candidature locale. Depuis, d’autres légendes du football ont suivi. Mais il y a un footballeur qui est affiché partout sur les murs de Doha, du métro, jusqu’aux enseignes en passant par les publicités, les banques ou la téléphonie, et c’est bien Neymar.

