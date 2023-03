PSG : Neymar exige un privilège pendant sa convalescence

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Blessé à la cheville contre Lille le 19 février, Neymar va comme en 2018 et 2019, manquer la fin de la saison avec le PSG. Alors que le Brésilien a été opéré avec succès, ce dernier a bien fait comprendre qu'il était impatient... d'avoir accès en avance à un jeu vidéo qui va sortir.

Arrivé au PSG en 2017, Neymar est bien connu pour son attrait envers les jeux. Que ce soit le poker ou en ligne, l'ancien joueur du FC Barcelone aime se détendre et passe volontiers ses nuits à se changer de son quotidien de footballeur. Actuellement en période de convalescence après sa récente opération à la cheville, l'attaquant de 31 ans ne vas pas pouvoir disputer la fin de saison avec le club de la capitale. Il a notamment manqué le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich et le PSG rêve de s'en défaire en fin de saison pour ouvrir un nouveau chapitre. Malgré cette énième élimination en C1, sans la présence de Neymar, le joueur formé à Santos a surtout comme préoccupation d'avoir la nouvelle version de l'un de ses jeux préférés. En effet, sur les réseaux sociaux, le Brésilien a montré qu'il était préoccupé par la sortie de Counter-Strike 2, plutôt que par la fin de saison du PSG.

Neymar oublie le foot et se concentre sur Counter-Strike

manda pro pai o CS2 @counterstrike

Nunca te pedi nada 😂 — Neymar Jr (@neymarjr) March 22, 2023

Mercredi 22 mars, l'éditeur Valve a annoncé la sortie imminente de Counter-Strike 2. Le célèbre jeu de tir va ajouter de nouvelles fonctionnalités et visiblement, cela plaît à Neymar qui a immédiatement fait un Tweet pour demander d'obtenir le jeu avant tout le monde. « Envoyez le CS2, je ne vous ai jamais rien demandé » a écrit l'international brésilien (124 sélections). Neymar est un grand fan des jeux comme Counter-Strike ou Call of Duty et s'est même lié d'amitié avec des joueurs professionnels d'e-sport comme Shox et ZywOo. Alors qu'il est attendu par tous les supporters parisiens ou brésiliens pour être en forme la saison prochaine, Neymar compte en tout cas faire passer le temps d'ci là en jouant à Counter-Strike 2. Seulement quelques joueurs ont reçu un accès à la beta du nouveau jeu et apparemment, ce n'est pas le cas de Neymar qui souhaite pourtant profiter de sa période de blessure pour jouer au FPS. Plusieurs joueurs connus ou personnalités ont du réclamer un ticket d'entrée afin de bénéficier l'accès à cette nouvelle version, et le joueur du PSG a bien l'intention de profiter de sa renommée internationale pour bénéficier du jeu avant le grand public.