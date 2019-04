PSG : Neymar et Paris, LA bonne nouvelle est en vue !

Dans : PSG, Ligue 1.

Sauf nouveau retournement de situation, Neymar va retrouver la pelouse du Parc des Princes ce dimanche à l'occasion de la réception de l'AS Monaco, la star brésilienne du Paris Saint-Germain semblant désormais apte près de trois mois après sa blessure au pied contre Strasbourg en Coupe de France. Au micro d'Europe 1, Isabela Pagliari, journaliste proche du clan Neymar, a lâché quelques infos très précises concernant ce dernier et ces nouvelles sont bonnes.

« Neymar s'est entraîné normalement. Il a retrouvé de la joie de vivre, car il a retrouvé la pelouse. Je sais que Neymar a hâte de rejouer, il n'a plus de douleur et il se sent prêt. Les derniers tests seront faits dimanche matin et à priori il va jouer le match contre Monaco, mais je ne garantit pas comme titulaire. Il faut faire très attention avec Neymar, mais il est prêt et cela serait bien qu'il fasse la fête avec ses coéquipiers. L'idée, c'est qu'il soit titulaire contre Rennes en finale de la Coupe de France la semaine prochaine. Je crois que les supporters du PSG seront contents de retrouver Neymar », a confié Isabela Pagliari, qui n'a aucun doute sur la volonté de son compatriote d'aider le Paris Saint-Germain a décrocher le titre de champion de France, puis la Coupe de France.