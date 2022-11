PSG : Ilkay Gundongan, Luis Campos en rêve !

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

En fin de contrat en 2023 du côté de Manchester City, Ilkay Gundogan pourrait poursuivre sa carrière dans un autre grand club européen. Comme le Paris Saint-Germain ?

Actuellement au Qatar pour disputer la Coupe du Monde 2022 avec sa sélection de l’Allemagne, Ilkay Gundogan continue de se poser des questions sur son avenir en club. Débarqué à Manchester City en provenance de Dortmund en 2016, le milieu offensif est devenu l’un des cadres de l’équipe de Pep Guardiola. Mais à 32 ans, l’Allemand ne représente pas l’avenir des Skyblues. C’est donc pour cette raison que Gundogan, dont le contrat court jusqu’en fin de saison, ne sera probablement pas prolongé par City. Selon les informations de Football Insider, le club mancunien ne fera en tout cas pas le forcing pour une prolongation de son numéro 8, si bien que le natif de Gelsenkirchen a de grandes chances de quitter l’Angleterre et la Premier League en 2023. Une information qui n’a pas manqué d’attirer les grands clubs européens, comme le PSG ou le Barça.

🚨 | Luis Campos, le directeur sportif du PSG, a identifié İlkay Gündoğan comme cible de transfert libre pour l'été prochain. Le Barça a également le milieu de terrain allemand sur son radar et pourrait se battre avec le club parisien pour sa signature.



(@sport) 🎖️ pic.twitter.com/fhnLzxuzi4 — Barça News (@BarcaNewsFRA) November 20, 2022

Gundogan, un penchant pour le PSG ?

En effet, d’après le quotidien espagnol Sport, les deux meilleurs ennemis du mercato seraient effectivement en lice pour recruter Gundogan durant l’été prochain. Si le milieu allemand plaît beaucoup à Xavi, Gundogan a aussi tapé dans l’oeil de Luis Campos. En quête d’un milieu d’expérience pour renforcer l’équipe de Christophe Galtier, le directeur sportif parisien pourrait sauter sur cette occasion pour faire venir un joueur de très haut niveau. Le PSG a en tout cas tous les arguments pour attirer Gundogan, que ce soit le pouvoir financier, l'attirance sportive et même le projet familial, sachant que la femme du joueur de City, Sara Arfaoui, est Française. S’il a récemment déclaré qu’il rejouerait un jour dans son club de coeur, à savoir le FC Nuremberg, Gundogan va plutôt profiter de sa situation contractuelle pour signer un dernier beau contrat dans un grand club européen. Et à l’heure actuelle, le PSG et le Barça sont donc au coude-à-coude. Reste à savoir qui prendra le dessus dans les semaines à venir…