PSG : Neymar et Paris doivent éviter cette énorme erreur !

Depuis quelques jours, il se chuchote de plus en plus que Neymar pourrait revenir plus vite que prévu de sa fracture au 5e métatarse du pied. Au point que le Paris Saint-Germain pourrait compter sur la star brésilienne dès le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, du moins si le PSG franchit l'obstacle Manchester United. Forcément, ce retour précoce de Neymar Jr peut interpeller et c'est le cas, car l'attaquant brésilien avait déjà connu un souci similaire l'an passé.

Et Gilles Favard estime que ce serait une grossière erreur de précipiter le retour du joueur acheté 222ME au FC Barcelone. « Neymar est tellement rapidement à revenir en condition que l’année dernière, il s’est blessé au mois de janvier et qu’il a retrouvé 100% de ses capacités au mois de septembre. Je ne vois pas, avec les difficultés qu’il a avec ce cinquième métatarse et alors qu’il est encore avec des béquilles, comment il va faire en deux mois pour le match retour des quarts de finale de Ligue des champions pour être très compétitif. Neymar pourra peut-être jouer, mais il sera seulement à 40% de ses moyens, ce qui n’est pas une bonne chose pour lui et pour la suite au Paris Saint-Germain. Le PSG est capable de se qualifier pour les quarts et de passer les quarts sans Neymar », a confié le consultant, persuadé que le Paris SG ferait une boulette XXL en forçant le retour de sa vedette brésilienne.