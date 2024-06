PSG ‍: Neymar et Messi partis, il explose et se fait draguer

Dans : PSG.

Le PSG va connaître pas mal de mouvements cet été lors marché des transferts. Aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Vitinha, très en vue cette saison, a des courtisans de gala.

La direction du PSG sait qu'elle sera attendue au tournant cet été par ses fans. Le récent départ de Kylian Mbappé devra être compensé et le projet renforcé. Luis Enrique l'a promis il y a quelques semaines, son équipe sera meilleure qu'auparavant quand la star française y jouait. Les observateurs sont donc très concentrés sur ce que trament les champions de France. Pas mal de noms ont déjà été cités parmi les arrivants, tels que Khvicha Kvaratskhelia, Joao Neves, Lenny Yoro ou encore Rafael Leao. Des gros dossiers qui prendront certainement du temps. Et si le PSG veut recruter du lourd, attention ne pas se faire aussi surprendre au niveau des départs. Et... Vitinha est concerné !

Vitinha sur le départ du PSG ?

Selon les informations de PSG Inside Actualités, le Portugais est très courtisé... « Les bonnes performances cette année de notre pépite parisienne attirent la convoitise de plusieurs clubs, qui sont prêts à faire des offres au PSG. De très belles offres », note notamment l'insider sur X, en précisant que le Barça, Chelsea, le Bayern, l'AC Milan ou encore l'AS Roma ont de grands espoirs de pouvoir le recruter. Problème pour ces clubs, le fait que Vitinha soit considéré comme intransférable par la direction parisienne. Luis Enrique le juge intouchable, tout comme Nuno Mendes et Bradley Barcola. Le Portugais a bien grandi, lui qui avait du mal à s'imposer quand Neymar et Lionel Messi étaient encore à Paris, et monopolisaient tous les ballons. De son côté, Vitinha ne veut pas du tout partir. Très heureux de la confiance accordée par Luis Enrique et le PSG, il compte bien continuer à donner le meilleur encore longtemps pour les champions de France. PSG Inside Actualités indique même que le Portugais s'imaginerait bien faire tout le reste de sa carrière sous les couleurs du Paris Saint-Germain.