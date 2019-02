PSG : Neymar et Mbappé vendus, AS invente une fausse sanction contre Paris !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

La presse espagnole semble fantasmer sur le possible départ conjoint de Neymar et Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, les deux stars du foot mondial étant évidemment annoncées au Real Madrid ou au FC Barcelone. Pour cela, AS affirme ce lundi que le PSG risque une très lourde sanction suite à l'appel déposé par le club de la capitale auprès du Tribunal Arbitral du Sport. Dans un article censé justifier comment le Paris Saint-Germain pourrait être contraint de céder Neymar et Mbappé, le média espagnol se mélange totalement les pinceaux, volontairement ou pas, au point de faire planer une menace du TAS totalement fausse.

En effet, AS indique que le tribunal arbitral du sport rendra son verdict concernant le PSG d'ici la fin du mois et qu'il pourrait décider de priver le Paris Saint-Germain de Ligue des champions. Et le média précise que si le Paris SG est jugé « coupable » par le TAS, alors l'UEFA frappera très fort. Sauf que ce n'est pas le PSG qui peut être jugé « coupable », mais au contraire l'UEFA, car de son côté le club de la capitale ne risque aucune sanction du tribunal suisse. En effet, AS a simplement oublié que c'est Nasser Al-Khelaifi qui avait saisi le TAS, le PSG contestant le délai que s'était accordé l'instance en charge du fair-play financier au sein de l'UEFA, laquelle avait validé les comptes du club français avant de réouvrir une enquête près de trois mois plus tard, à priori sous la pression de Javier Tebas. C'est donc le Paris Saint-Germain qui est à l'offensive et non l'inverse. Neymar et Kylian Mbappé ne sont donc pas encore partis du PSG, loin de là même.