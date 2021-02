PSG : Neymar et Mbappé, le top mondial est à Paris

Dans : PSG.

Pour Carlos Bianchi, le PSG dispose avec Neymar et Mbappé de ce qui se fait de mieux en terme de potentiel offensif.

En 2017, le PSG avait frappé un énorme coup sur le marché des transferts en recrutant Neymar et Kylian Mbappé pour près de 400 millions d'euros. L'objectif était clair : s'assurer une puissance offensive pour de nombreuses années et remporter la Ligue des Champions. Si le dernier objectif n'a pour l'heure pas été rempli, force est de constater que les deux joueurs font partie des tous meilleurs à leur poste. Finalistes malheureux l'an dernier, les Parisiens font aujourd'hui partie des favoris à la victoire finale en C1. Auréolé de sa prestation XXL ponctuée d'un triplé sur la pelouse du FC Barcelone, Kylian Mbappé est entré dans une nouvelle dimension.

Dans un entretien accordé au journal Le Parisien, Carlos Bianchi a vanté la qualité offensive du Paris Saint-Germain. « Le PSG possède deux attaquants extraordinaires, avec Neymar et Kylian Mbappé. C’est plus facile de préparer une équipe défensivement qu’offensivement. Avec ses deux attaquants, Paris a le top mondial. Si, en plus, Angel Di Maria revient en forme, c’est un plus. C’est un super joueur » a déclaré la légende parisienne, qui n'a par ailleurs pas hésité à pronostiquer une finale de C1 entre le PSG et Manchester City. Alors que Neymar devrait prochainement prolonger son contrat avec Paris, les négociations entre le club francilien et Kylian Mbappé sont toujours en cours. L'objectif du Qatar est clair : conserver ses deux joyaux le plus longtemps possible. Avec un tel duo au top, le PSG aurait clairement son mot à dire dans la lutte à la victoire finale en Ligue des Champions.