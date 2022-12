PSG : Neymar et Mbappé, ils sont déjà chauds !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Après la déception du Mondial, Kylian Mbappé et Neymar allaient être scrutés pour le retour au PSG. Les enjeux de la deuxième partie de saison et notamment la Ligue des champions motivent les deux hommes, même le Brésilien déprimé après l'échec de la Seleçao au Qatar.

Les stars du PSG vont-elles réaliser une saison 2022-2023 complétement pleine ? Le doute était permis au vu des difficultés rencontrées par Lionel Messi la saison passée et de l'irrégularité de Neymar depuis son arrivée en 2017. Une analyse renforcée par l'échéance coupe du monde 2022 placée en plein milieu de la saison. Physiquement et surtout mentalement, il était intéressant de voir comment ils allaient reprendre au PSG après leurs réussites et échecs qataries. La présence de Kylian Mbappé à l'entraînement du club, trois jours après la finale perdue, donnait la meilleure réponse aux supporters parisiens.

Même Neymar est assidu à l'entraînement, vivement 2023 !

Si Messi profite encore de vacances de Noël bien méritées après son sacre mondial, le cas Neymar restait une préoccupation majeure du club parisien. Le Brésilien n'a jamais montré la même détermination qu'un Kylian Mbappé dans sa carrière. De plus, il a quitté le Qatar très touché psychologiquement après l'élimination surprise de sa Seleçao en quarts de finale. Beaucoup le voyaient prendre des vacances prolongées pour oublier son chagrin et, ce peut-être même dans une ambiance festive.

Vivez l'𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐢̂𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 de ce vendredi avec nos Parisiens ! ⚽️⤵️ pic.twitter.com/gpkr9uoyCg — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 23, 2022

Or, il n'en est rien. Neymar est revenu au Camp des Loges jeudi pour travailler en salle. Et, ce vendredi, il a accompagné Kylian et Ethan Mbappé, Hakimi, Soler ou Marquinhos lors de l'entraînement collectif sur les terrains du PSG. C'est un Neymar appliqué qui a enchaîné les prises de balles et les exercices devant le but. De quoi rassurer sur sa motivation personnelle pour 2023 ainsi que sur la santé de sa cheville droite touchée face à la Serbie en ouverture de Mondial. Avec un Mbappé déterminé, un Neymar concentré et un Messi plus léger, le PSG peut raisonnablement rêver plus grand en 2023.