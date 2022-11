PSG : Neymar et Mbappé font semblant, la vérité éclate

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Dani Alves a détruit son ancien coéquipier du PSG, Kylian Mbappé. Logique pour Daniel Riolo, qui rappelle que le Français et Neymar ne s'apprécient pas du tout.

Buteur lors du premier match de l’Equipe de France à la Coupe du monde, Kylian Mbappé est plus aimé que jamais par les supporters tricolores, qui misent tout sur le natif de Paris pour décrocher une troisième étoile. La cote d’amour de Kylian Mbappé n’est en revanche pas aussi haute lorsqu’on se tourne vers certains de ses anciens coéquipiers comme c’est par exemple le cas de Dani Alves. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, le latéral droit du Brésil (39 ans) a lancé un énorme tacle à l’encontre du champion du monde français. « Mbappé est un phénomène qui n'a toujours pas compris que ceux qui jouent avec lui en attaque sont encore plus phénoménaux » a lâché l’ex-latéral droit du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone, qui a évolué avec Mbappé mais également avec Messi et Neymar.

Le constat cash de Riolo sur Mbappé et Neymar

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Des propos qui interviennent alors que durant la première partie de saison, Kylian Mbappé s’est parfois senti coupé du duo Messi-Neymar au PSG. Une preuve de plus selon Daniel Riolo que l’entente n’est pas au beau fixe entre les stars du Paris Saint-Germain malgré ce que l’on veut bien nous dire. « Dani Alves n’est pas le joueur le plus malin du monde mais ce n’est pas non plus le plus débile donc s’il dit ça sur Mbappé… Rien ne l’oblige à parler comme ça à ce moment-là. Il envoie un petit tacle, ce n’est pas un hasard, il ne dit pas ça comme ça, je pense que cela signifie quelque chose. C’est la confirmation de remontées, c’est la confirmation et je n’en avais pas besoin qu’entre Neymar et Mbappé ça n’a jamais été la grande folie » estime Daniel Riolo avant de conclure.

“É um fenômeno que ainda não entendeu que quem joga no ataque com ele é mais fenômeno do que ele. Neymar e Messi são únicos: eles veem e fazem coisas que ninguém mais vê ou pode fazer.”



— Daniel Alves, sobre Mbappé 🇫🇷 pic.twitter.com/5bEU3ixSei — Portal Paris Saint-Germain • 🇧🇷 (@portalpsg) November 24, 2022

« On est dans une entente qui est souvent surjouée » analyse le consultant de RMC. « On n’est pas dans deux joueurs qui s’apprécient. Ils se forcent à vivre ensemble en espérant le mieux mais ça me parait compliqué avec une entente pareille » juge Daniel Riolo, plutôt pessimiste quant à la suite de la saison au Paris Saint-Germain avec des joueurs qui n’ont clairement pas d’atomes crochus. Neymar et Kylian Mbappé ont parfois surjoué leur « bromance » au sein du PSG mais dans le fond, les deux hommes ne s’apprécient guère. Et l’arrivée de Lionel Messi à Paris, un ami très proche de Neymar, n’a évidemment pas aidé Mbappé et le Brésilien à se rapprocher. Quoi qu’il en soit, il faudra que les trois stars cohabitent au mieux lors de la seconde partie de saison s’ils veulent accrocher une Ligue des Champions à leur tableau de chasse avec le PSG. La mission s’annonce corsée avec le Bayern Munich au programme dès les 8es de finale en février.