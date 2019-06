PSG : Neymar et les fake news d'Espagne, Pierre Ménès contre-attaque

Dans : PSG, Mercato, Liga, Foot Europeen.

L’avenir de Neymar, du côté du Paris Saint-Germain ou bien ailleurs, fait tourner la tête aux médias du monde entier.

Partira, partira pas ? À l’heure actuelle, personne ne peut répondre avec certitude à cette question par rapport au futur de Neymar au sein du club de la capitale. En début de semaine, L’Equipe annonçait que le Brésilien voulait partir pendant cet été, et que le PSG était prêt à vendre sa star dans un transfert de 300 millions d'euros. Mercredi, la presse espagnole en rajoutait une couche. Le Mundo Deportivo en tête, vu que le média catalan révélait les dires de Neymar : « Je ne veux pas continuer plus longtemps à Paris. Je veux retourner chez moi au Barça, d’où je n’aurais jamais dû partir ». Des paroles plus ou moins inventées selon Pierre Ménès, qui accuse la presse espagnole d'en faire vraiment trop avec cette histoire, sans avoir aucun scrupule pour inventer des déclarations ou des confessions supposées. Et quand le consultant est interrogé sur l'attitude trop gentille de la presse française, sa réponse est sans équivoque.

« Tu ne trouves pas que la presse française doit aussi ce mettre à niveaux et ne pas faire des débats , des papiers sur des fakes News venu d’Espagne ? Les journalistes réclament du PSG qu’il soit à la hauteur de ses homologues mais les journalistes alors ? », lui a lancé un internaute. « Je suis complètement d’accord c’est bien pour ça que j’ai fait cette chronique », a répondu Pierre Ménès, persuadé qu’il faut dénoncer ces mensonges venus d’Espagne plus régulièrement.