PSG : Neymar et Cristiano Ronaldo, le voyage à Turin s'explique !

Dans : PSG, Ligue 1, Serie A.

Vendredi, la presse italienne a relayé la visite faite par Neymar à Turin, expliquant que si la star brésilienne du Paris Saint-Germain avait fait le voyage jusque dans le Piémont, c'était pour fêter l'anniversaire de Douglas Costa. Seul détail qui cloche dans cette version forcément très sexy, c'est qu'en fait Douglas Costa est né en septembre, et n'avait aucune raison de fêter son anniversaire en avril. Et ce samedi, Tuttosport, le quotidien sportif turinois donne plus de détails sur le réel motif du déplacement de Neymar en Italie, brisant les rumeurs.

Si le joueur brésilien du PSG est venu à Turin, ce n'était ni pour faire la bringue, ni pour rencontrer secrètement les dirigeants de la Juventus, même si Neymar a passé sa journée avec...Cristiano Ronaldo. Il s'agissait pour les deux stars mondiales du football de tourner une publicité pour une compagnie portugaise de téléphonie mobile qui a le joueur du Paris Saint-Germain et celui de la Juventus sous contrat. C'est dans des studios situés à Mirafiori, un quartier au Sud de la capitale piémontaise où l'on trouve notamment l'usine Fiat, que Neymar et CR7 se sont retrouvés pour cette publicité, avant que le Brésilien reprenne un vol spécial vers Paris.