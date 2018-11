PSG : Neymar et Cavani se détestent, Degorre balance sa version

Dans : PSG, Ligue 1.

La petite anicroche de vendredi dernier entre Neymar et Edinson Cavani lors du match amical Brésil-Uruguay continue à faire des vagues, au moins sur le plan médiatique. Car si du côté des deux joueurs on a déjà tourné la page de manière rapide et courtoise, les journalistes ont eux une version moins rose de l'opposition entre les deux stars du Paris Saint-Germain.

Ainsi, sur la chaîne L'Equipe, Damien Degorre a fait part de son sentiment sur la relation entre Neymar et Edinson Cavani, laquelle serait loin d'être idéale. « Il y a un vrai problème, il y avait déjà un problème la saison dernière mais cela continue cette année. On sait bien aujourd’hui que Neymar et Mbappé veulent jouer tous les deux dans l’axe, que Cavani n’a aucune affinité technique avec ces deux-là et que Neymar et Cavani n’ont aucune aucune affinité personnelle. Et je trouve que ce qu’il s’est passé à Londres vendredi dernier illustre parfaitement le malaise qu’il y a entre les deux quand Neymar a refusé la main de Cavani qui veut le relever et que ce dernier lui a, en réaction, limite balancé le ballon dessus. Cavani n’aime pas Neymar, Neymar n’aime pas Cavani et ils le diront peut-être dans un an ou deux quand ils ne seront plus coéquipier et comme ça se fait à chaque fois. D’une manière générale les joueurs brésiliens et Cavani ne sont pas potes », a confié le journaliste du quotidien sportif, qui suit de près l'actualité du Paris Saint-Germain.