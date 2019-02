PSG : Neymar et Cavani out, un intermittent du spectacle est au PSG !

Dans : PSG, Ligue 1.

Titulaire contre Manchester United en Ligue des Champions la semaine dernière, Julian Draxler a indéniablement la confiance de Thomas Tuchel au PSG. Et si l’international allemand ne fait jamais tache lors des matchs parisiens, difficile d’en faire un homme fort du début de saison du club de la capitale. En concurrence avec Neymar ou Mbappé à son poste préférentiel, l’ancien ailier de Wolfsburg a été testé à plusieurs positions. Et cela ne lui réussit pas vraiment selon Stéphane Bitton, lequel s’est exprimé au sujet de Draxler sur l’antenne de France Bleu Paris.

« C’est un garçon qui a du talent mais qui est un peu un intermittent du spectacle. Je pensais qu’avec les absences de Cavani et Neymar il marquerait des points. Et peut-être se faire une place au soleil parmi toutes les stars du PSG. Finalement, il y arrive de temps en temps mais pas tout le temps… Il faut absolument qu’il gagne en régularité. Ce n’est pas facile car au PSG il faut jouer des coudes il est essayé à peu près partout. A droite, à gauche, dans l’axe, devant, derrière… C’est un couteau suisse, pas facile donc de trouver sa place. Et il a du mal à la trouver. Julian, fais-toi plaisir sur le terrain et tout va bien se passer » a confié Stéphane Bitton dans des propos rapportés par FootRadio.com au sujet de Julian Draxler, titulaire indiscutable en raison des différentes absences. Reste à savoir si l’Allemand sera encore dans le onze type de Tuchel quand Neymar et Cavani seront de retour. C’est moins sûr…