PSG : Neymar et Cavani ne s'aiment pas, Paris n'a rien à craindre

Dans : PSG, Ligue 1.

Chacun est libre d'interpréter comme bon lui semble la petite brouille entre Neymar et Edinson Cavani vendredi soir lors du match amical Brésil-Uruguay. Mais forcément, comme il s'agit de deux stars du Paris Saint-Germain cela a rapidement fait le tour de la planète football, et provoqué des rumeurs. Sur France Bleu Paris, Eric Rabesandratana a ramené tout cela à sa juste valeur, à savoir un fait de match, l'ancien joueur du PSG rappelant à juste titre que le football n'était pas le monde des Bisounours où tout le monde doit s'aimer.

Et Rabé de s'expliquer. « Cavani est un gars qui ne lâche rien sur le terrain, Neymar est aussi un compétiteur. Le match était à Wembley, c’était plus un match de gala qu’un match amical. Ce sont des matches internationaux où il faut tout mettre pour faire gagner son pays. Est-ce qu’on a besoin de s’aimer quand on est partenaires ? Non on n’est pas obligé. Qu’on gagne des millions d’euros ou qu’on gagne un salaire normal, on n’est pas obligés de s’aimer. Dans les bureaux et ailleurs, des gens travaillent côte à côte sans forcément s’aimer. C’est aussi la réalité du football. C’est à l’entraîneur de trouver une motivation commune pour les joueurs qui éventuellement ne s’aiment pas », a confié l'ancien footballeur parisien histoire de calmer ceux qui pensent que cette opposition Neymar-Cavani peut nuire au Paris Saint-Germain.