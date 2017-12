PSG : Neymar et Al-Khelaifi aident un club amateur à se sauver

Dans : PSG, Ligue 1.

Michel Mézy a donné son nom au stade de football du club de l'Emulation Sportive du Grau-du-Roi, une formation où il a fait ses débuts dans le football et qui désormais évolue en Départemental 2. Alors forcément, lorsqu'il a appris que le club gardois avait de gros soucis financiers, à savoir un déficit de 20.000 euros, l'ancien international, désormais conseiller au MHSC, a décidé de prendre les choses en main.

Il a donc tapé dans sa collection et fait appel à quelques clubs pour récolter et mettre en vente via une tombola des maillots de Zinedine Zidane, Antoine Griezmann, Florian Thauvin, Dimitri Payet, Vitorino Hilton, Nabil Fekir et Memphis Depay. Se souvenant de la belle amitié qui liait Louis Nicollin à Nasser Al-Khelaifi, Michel Mézy a également contacté le PSG pour savoir ce que le club de la capitale pouvait faire. En retour, il a eu la grosse surprise de recevoir un maillot de Neymar dédicacé par la star brésilienne avec une lettre écrite de la main du président du Paris Saint-Germain, lequel confie son espoir de contribuer à sauver le club cher à Michel Mézy. Un geste qui a énormément touché ce dernier. Les maillots seront gagnés lors d'une tombola pour laquelle 10.000 tickets à 10 euros ont été prévus.