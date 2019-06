PSG : Neymar est trop payé, Mimi Mathy le prend de haut

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Mimi Mathy, qui touchait 250.000 euros par épisode de « Joséphine, ange gardien » a divisé son salaire par deux pour sauver la série de TF1. Des chiffres tout de même impressionnants pour l’actrice, qui ont choqué une partie du grand public. Mais sur l’antenne de RTL, Mimi Mathy s’est défendue en attaquant… Neymar ! Avec un tacle que personne n’a vu venir de la part de l’actrice, sous-entendant clairement qu’elle méritait son salaire, contrairement à la star du PSG, touchée par de nombreuses blessures depuis deux ans.

« Si on me paye bien, c'est que je rapporte beaucoup plus à la chaîne. Ce que je trouve étonnant, c'est que le salaire d'un comédien comme moi qui commence à être âgé, ça choque alors qu'un footballeur qui n'a pas joué comme Neymar, le transfert qui coûte une blinde, son salaire alors qu'il a mis deux fois les pieds sur le terrain parce qu'il a toujours bobo quelque part, là ça ne choque personne ! (Rire) Moi, si on me les donne, c’est que je rapporte plus » a lâché l’ange gardien de TF1, dont le tacle était totalement inattendu. Cela ne fera néanmoins sans doute pas beaucoup d’effet à Neymar, lequel ne doit pas être un adepte de Joséphine, ange gardien.