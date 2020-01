PSG : Neymar est trop fort, il a retourné Paris !

Dans : PSG.

Le 14 septembre dernier, Neymar effectuait son grand retour à la compétition face au Racing Club de Strasbourg après un mercato mouvementé, durant lequel il était proche de rejoindre Barcelone.

Durant cette rencontre, le Brésilien a été la cible des sifflets du Parc des Princes. Quatre mois plus tard, la donne a bien changé. Et pour cause, Neymar a totalement retourné les supporters du Paris Saint-Germain grâce à un état d’esprit irréprochable mais surtout grâce à des performances de haute volée sur le terrain. Interrogé par TF1, Pape Diouf est revenu sur ce qu’il considère comme la rédemption de Neymar à Paris.

« Je crois que Neymar avait beaucoup de choses à se faire pardonner. Vu son talent, il a quasiment réussi sa rédemption. Les quatre de devant ? Tout est possibles à partir du moment où le talent est présent. Pour le moment, seul l’OM a gagné la Ligue des Champions, j’attends donc de voir. Paris n’a jamais réussi à réaliser ce que l’OM a fait, je doute fort de leur victoire finale. Le PSG s’est mis des buts dans ses propres camps en ne réussissant pas des matches simples » a indiqué Pape Diouf, avant de brièvement évoquer le match face au Borussia Dortmund. « Le Paris Saint-Germain peut être inquiet. On a ici deux équipes offensives, c’est un match qui promet beaucoup de buts ». Avec Neymar, le PSG possède tout de même un atout de choix en attaque, qui pourrait bien faire la différence en 8es de finale de la Ligue des Champions.