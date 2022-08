PSG : Neymar est trop fort, Galtier est sceptique

Dans : PSG.

Par Marc Verti

De retour à son meilleur niveau en ce début de saison, Neymar impressionne tout le monde. Notamment son entraîneur Christophe Galtier. Néanmoins, le technicien français en demande encore plus.

Neymar l'avait annoncé durant l'été, cette saison, tout va rentrer. Les coups francs, les penalties, et même les têtes. Pour le moment, le Brésilien tient parole puisqu'il a déjà marqué de ces trois manières, en seulement trois matchs disputés. Son regain de forme est une excellente nouvelle pour le PSG qui démarre une nouvelle ère. Fini les passe-droits pour les stars, désormais, c'est la discipline qui règne au Camp des loges. Une politique mise en place par le prometteur duo Christophe Galtier-Luis Campos. Dans une interview accordée à Free Ligue 1, le technicien français s'est exprimé sur la forme de Neymar et en a profité pour évoquer les points où le brésilien peut encore progresser.

Enfin le vrai Neymar à Paris ?

« Il (Neymar) est très sérieux depuis qu’il a retrouvé le groupe. Il joue pour les uns et les autres. Il est très bien en jambes, alors il y a tout qui va avec. Il fait jouer ses partenaires, il est sérieux dans le replacement défensif, il fait les efforts. On espère que ça dure ! » a avoué l'entraîneur de 55 ans qui ne se laisse pas marcher dessus par les nombreuses stars présentes à Paris. Depuis qu'il officie en tant que manager du PSG, Galtier a fait retrouver à Neymar, sa forme de Barcelone. Rapide, technique, efficace, le joueur de 30 ans semble plus motivé que jamais pour enfin prouver pourquoi le club de la capitale a déboursé 222 millions d'euros à l'été 2017. Critiqué depuis son arrivée à Paris, Neymar est pourtant déjà dans le classement des 10 meilleurs buteurs et passeurs du club. Mais ce qui l'intéresse, comme Galtier, comme le PSG, c'est de soulever la prestigieuse Ligue des Champions. Et pour cela, il faut que l'ancien barcelonais aligne les performances de premier choix sur la durée, ce qui lui est demandé désormais.