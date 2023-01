PSG : Neymar est nul, le Brésil confirme

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG s'est incliné face au Stade Rennais (0-1) ce dimanche soir en Ligue 1. La performance de Neymar est vivement critiquée, que ce soit en France ou... au Brésil.

Christophe Galtier et ses hommes vivent un début d'année 2023 bien compliqué. La défaite à Rennes ce dimanche soir en Ligue 1 a encore un peu plus pointé du doigt les carences de l'effectif du PSG. Surtout, la nouvelle prestation collective des champions de France a de quoi inquiéter pour la suite de la saison. Et pour ne rien arranger, certaines stars affichent un visage bien moribond. Face à Rennes, Neymar est passé totalement à côté, héritant même de la note de 3 dans L'Equipe. Si le Brésilien est vivement critiqué en France et a notamment été désigné de plus grand flop de l'histoire par Daniel Riolo, l'ancien du Barça inquiète également le Brésil.

Neymar agressé au Brésil, ça fait mal

💥 Daniel Riolo se lâche sur Neymar : "Il s'est foutu de la gueule de tous les supporters du PSG en faisant une bonne demi-saison parce qu'il avait une Coupe du monde à préparer. En termes de recrutement, transfert, salaire, c'est le plus gros flop de l'histoire du football." pic.twitter.com/4VwQIzKroe — After Foot RMC (@AfterRMC) January 15, 2023

Lors d'une chronique pour UOL, Walter Casagrande Jr n'a pas non plus été tendre avec Neymar, qu'il considère sur le déclin malgré ses 30 ans. « Neymar continue de décevoir... Ici, quand il marque un but ou délivre une passe décisive dans le « très fort » championnat de France, il y a des gros titres et des reportages qui durent plus d'une semaine, mais quand il joue mal - ce qui devient de plus en plus fréquent -, ils prétendent que rien ne s'est passé. Ils disent que d'autres joueurs ont également mal joué et qu'ils ont également reçu de mauvaises notes dans les journaux... J'ai déjà dit 1000 fois que le championnat de France n'est pas un paramètre à prendre en compte alors que beaucoup, parce qu'il a marqué des buts dans ce championnat, parlent de lui comme s'il avait gagné d'une Coupe du monde, chose qui n'est jamais arrivée et que je pense peu probable de se produire. Depuis son arrivée au PSG, il n'a jamais été décisif dans les matchs importants en Ligue des champions ou en équipe nationale. C'est un fait et non une critique inventée d'un commentateur qui le « persécute », comme aiment à le prétendre ses fidèles protecteurs », a notamment indiqué le consultant, cash sur le fait que Neymar n'ait jamais assumé son statut et qu'il se soit perdu en signant au PSG pour de l'argent en quittant le Barça. « Ce « monstre » dont René Simões disait qu'il était en train de se créer alors que Neymar était encore au début de sa carrière à Santos existe depuis longtemps ici au Brésil et les dirigeants du PSG n'ont rien fait pour l'empêcher d'évoluer », rajoutera également un Walter Casagrande Jr dépité par le joueur qu'est devenu Neymar Jr.