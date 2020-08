PSG : Neymar est le numéro 1, il adore ça

Dans : PSG.

Kylian Mbappé touché à la cheville, le Français ne pourra pas peser autant que cela sur la campagne de Ligue des Champions au PSG.

Si personne ne s’en réjouit à Paris, et surtout pas Neymar qui adore lancer le numéro 7 parisien, le Brésilien se retrouve dans la peau du sauveur. Surtout avec l’absence d’Angel Di Maria. Un rôle qu’il adore endosser, ce qu’il n’avait pas pu faire les années précédentes en raison de ses blessures à des moments fatidiques de la saison. A désormais quelques jours du match face à l’Atalanta Bergame, et avec la reprise de la Ligue des Champions qui pointe son nez ce vendredi, l’ancien barcelonais a conscience d’avoir la saison du PSG au bout de ses pieds. Et Le Parisien se penche ainsi sur l’état d’esprit d’un Neymar plus motivé que jamais.

« L'architecte Neymar retrouve les sommets. S'il n'a pas totalement recouvré tout son volume athlétique, Neymar possède encore les clés du jeu parisien. Contre Saint-Etienne et Lyon, les deux matchs qui comptent le plus dans les six disputés par Paris entre le 12 juillet et 5 août, le Brésilien a inscrit le seul but, après une frappe repoussée de Kylian Mbappé. En l'absence du champion du monde, blessé à la cheville, le numéro 10 incarne plus que jamais le danger, la menace et s'impose comme l'architecte. Un rôle majeur qu'il endosse avec gourmandise. Neymar est venu à Paris pour devenir le numéro 1 et c'est avec cet habit qu'il se présentera mercredi au Portugal. Désormais plus fédérateur que clivant au sein de l'effectif, Neymar compte jouer les héros », a livré le quotidien francilien, persuadé que Neymar va pouvoir pleinement justifier le rôle qu’il voulait quand il a signé au PSG, il y a trois ans de cela.