PSG : Trois ans à Paris, le discours émouvant de Neymar

Lundi, le Paris Saint-Germain a fêté les trois ans de la signature de Neymar, recruté pour 222 ME en provenance du FC Barcelone en août 2017.

Globalement, le bilan de Neymar en France est assez contrasté, l’international auriverde ayant été privé des matchs cruciaux du PSG lors de ses deux premières saisons. En raison de graves blessures, Neymar a manqué les huitièmes de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid la première saison puis face à Manchester United l’année suivante. En cet été 2020 en revanche, Neymar est plus en forme que jamais afin de défendre les chances parisiennes dans le Final 8 de la Ligue des Champions. Trois ans après sa venue dans la capitale, la star de 28 ans est enfin prête à rendre au PSG tout ce que le club lui a donné.

Un constat d’autant plus vrai que Neymar est plus épanoui et heureux que jamais actuellement à Paris, comme il l’a indiqué sur son site officiel. « Ces trois années ont été riches en expériences. J’ai vécu des moments de joie et d’autres plus compliqués, surtout quand je n’étais pas capable de jouer à cause des blessures. Grâce à l’aide de mes coéquipiers, j’ai pu dépasser tout ça et me concentrer sur ce qui compte vraiment pour tout le monde, à savoir des performances sur le terrain qui rapportent des titres. Nos supporters et tout le club peuvent le voir dans nos prestations livrées à chaque match. Je pense que je vis mes meilleurs moments à Paris. Nous formons une famille qui partage le même grand objectif qui se trouve devant nous. Nous voulons marquer cette saison avec la Ligue des Champions. Nous nous battrons pour ça, parce qu’on n’a jamais été aussi proche de la remporter » a fait savoir Neymar, déterminé comme rarement depuis sa signature au PSG. Le discours d’un véritable leader…