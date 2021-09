PSG : Neymar trop gros, Riolo demande son secret à Lyon

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

De retour à la compétition dimanche dernier, Neymar aura encore besoin de temps pour retrouver sa meilleure condition physique. Un nouveau contretemps qui agace les observateurs du Paris Saint-Germain.

Les photos relayées sur les réseaux sociaux n’ont échappé à personne. A son retour de vacances, Neymar avait manifestement quelques kilos en trop. Preuve que le meneur de jeu du Paris Saint-Germain a bien profité de son repos. En attendant, ce manque de professionnalisme ne fait que rallonger le temps nécessaire pour retrouver sa meilleure condition physique.

Personne n’était donc surpris de le voir en petite forme à Reims (victoire 2-0) dimanche dernier. Pas même Daniel Riolo, à la fois habitué et agacé par les écarts du Brésilien. « J’interpelle les supporters du PSG, alors que la direction me laisse perplexe puisque je n’ai presque plus l’espoir qu’elle se fasse un jour respecter. C’est scandaleux, a critiqué le journaliste de RMC. Pourquoi Neymar est dans cet état de forme ? Le mec est cramé, il fait n’importe quoi pendant les vacances. Ses changements de poids, pour un sportif de haut niveau, je ne crois pas que ce soit bon. »

Les « surhommes » lyonnais face à Neymar

« Il y a son niveau de jeu, ses présences… On n’est pas à calculer, mais depuis le début de la saison, il est déjà à moins de 50%, a estimé le chroniqueur de l’After. On lui accordera d’être revenu plus tard à cause de la Copa América, mais on ne demandera pas aux Lyonnais (Lucas Paqueta a disputé la Copa América, Bruno Guimarães les JO), parce qu’ils doivent être des surhommes. On va voir dans quel état il va revenir de la trêve. Je ne sais pas comment le PSG peut supporter cela. » Comme la direction, le staff de Mauricio Pochettino n’est sûrement pas ravi. Mais l'épisode sera rapidement oublié lorsque Neymar aura retrouvé sa silhouette.